Администрация президента Джо Байдена уверена, что сможет обеспечить дополнительное финансирование для Украины, несмотря на сопротивление со стороны некоторых республиканцев Палаты представителей, поддержавших в прошлом месяце поправку, которая запретила бы все финансирование Украины.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает CNN.

"И в Палате представителей, и в Сенате на ключевых руководящих позициях есть сильные республиканские, а также демократические голоса, выступающие за продолжение финансовой поддержки Украины", — сказал Салливан.

"Мы верим, что поддержка будет и будет устойчивой — даже если на другой стороне есть голоса диссидентов, мы считаем, что в основе все еще существует прочная двухпартийная основа поддержки нашей политики в отношении Украины", — добавил он.

Салливан также заявил, что администрация сообщила представителям в Киеве, союзникам и партнерам, что у нее есть "уверенность в том, что Соединенные Штаты будут продолжать оставаться там, где мы обязались быть столько, сколько потребуется".

CNN напомнил, что большинство американцев выступают против разрешения Конгрессом дополнительного финансирования для поддержки Украины в ее войне с Россией.

Ранее издание Politico сообщило, что республиканцы хотят усилить контроль за помощью Украине и урезать ее объем.

Незадолго до этого, 10 августа, Байден направил Конгрессу запрос о новых ассигнованиях на поддержку Украины и другие цели. Байден попросил Конгресс одобрить дополнительные расходы в размере около 40 миллиардов долларов, в том числе 24 миллиарда долларов на Украину и другие международные нужды.