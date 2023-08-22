В Белом доме уверены, что обеспечат финансирование Украины несмотря на сопротивление республиканцев
Администрация президента Джо Байдена уверена, что сможет обеспечить дополнительное финансирование для Украины, несмотря на сопротивление со стороны некоторых республиканцев Палаты представителей, поддержавших в прошлом месяце поправку, которая запретила бы все финансирование Украины.
Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает CNN.
"И в Палате представителей, и в Сенате на ключевых руководящих позициях есть сильные республиканские, а также демократические голоса, выступающие за продолжение финансовой поддержки Украины", — сказал Салливан.
"Мы верим, что поддержка будет и будет устойчивой — даже если на другой стороне есть голоса диссидентов, мы считаем, что в основе все еще существует прочная двухпартийная основа поддержки нашей политики в отношении Украины", — добавил он.
Салливан также заявил, что администрация сообщила представителям в Киеве, союзникам и партнерам, что у нее есть "уверенность в том, что Соединенные Штаты будут продолжать оставаться там, где мы обязались быть столько, сколько потребуется".
CNN напомнил, что большинство американцев выступают против разрешения Конгрессом дополнительного финансирования для поддержки Украины в ее войне с Россией.
Ранее издание Politico сообщило, что республиканцы хотят усилить контроль за помощью Украине и урезать ее объем.
Незадолго до этого, 10 августа, Байден направил Конгрессу запрос о новых ассигнованиях на поддержку Украины и другие цели. Байден попросил Конгресс одобрить дополнительные расходы в размере около 40 миллиардов долларов, в том числе 24 миллиарда долларов на Украину и другие международные нужды.