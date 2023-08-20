Соединенные Штаты сомневаются, что контрнаступление Украины может быстро увенчаться успехом и считают, что дальнобойные ракеты мало что решат на поле боя.

Об этом пишет Financial Times.

"Официальные лица США все более критически относятся к стратегии контрнаступления Украины и мрачно относятся к ее перспективам на успех, что усугубляет напряженность между Киевом и Вашингтоном в самый критический момент войны", - пишет издание.

Эта напряженность связана с тем, что Украина отказалась, вопреки рекомендациям США, концентрировать все силы на прорыве южного фронта, а распылила усилия между запорожским направлением и Бахмутом, где начала еще одно контрнаступление. Под Бахмут были брошены одни из самых боеспособных подразделений.

Украина в ответ на эту критику требует передачи ей дальнобойных ракет ATACMC. Но официальные лица США говорят, что в Америке не производят достаточно таких ракет, чтобы они оказали существенное воздействие на поле боя. Кроме того Вашингтон не хочет повышать градус противостояния с Россией.

"Некоторые аналитики говорят, что акцент Киева на дальнобойном оружии неуместен, учитывая его скромное влияние на войну, в которой все чаще используется артиллерия", - говорится в статье.

По информации FT, США уже негласно готовятся к войне на истощение, которая продлится и в следующем году.

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Нидерланды поставят Украине 42 самолёта F-16 после окончания обучения пилотов и инженеров.

Тем временем война в Украине идет уже 543-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 20 августа 2023 года в онлайне.