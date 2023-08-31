Бывший президент США Дональд Трамп может взять Вивека Рамасвами на пост кандидата в вице-президенты страны.



Как сообщает Axios, Трамп осыпал похвалами Вивека Рамасвами, когда его спросили в интервью, рассматривал ли он 38-летнего предпринимателя на пост вице-президента.

"Он очень, очень, очень умный человек. У него хорошая энергия, и он мог бы быть кем-то в той или иной форме. Говорю вам, я думаю, он был бы очень хорош", - сказал Трамп о Рамасвами, который против помощи Украине.

Правда, Трамп в том же интервью, похоже, признал склонность Рамасвами разжигать противоречия, призывая его сдерживать их.

"Он становится немного противоречивым. Я должен сказать ему: "Будь немного осторожнее. Некоторые вещи нужно немного подержать, верно?", - сказал Трамп, который и сам не раз выступал против поддержки Украины.

"Если бы я делала ставки, я бы не ожидала, что Вивек будет сильно сдерживаться!" – заявила в ответ пресс-секретарь Рамасвами Триша Маклафлин.

Ранее малоизвестный Рамасвами за считанные недели вышел на третье место в предвыборной гонке Республиканской партии.

Он также заявил, что выступает против поддержки Украины, потому что это "не отвечает интересам Америки".

После избрания президентом США Рамасвами также готов признать контроль России над захваченными территориями Украины.

Подробнее о Рамасвами мы рассказывали в материале Кто такой Вивек Рамасвами, который хочет стать президентом США.