Победитель первых дебатов между претендентами на пост президента США от Республиканской партии Вивек Рамасвами заявил, что в случае избрания президентом признает контроль России над захваченными территориями Украины.

Об этом политик написал в статье для The American Conservative.

"Я обеспечу мир в Украине на единственных условиях, которые должны иметь для нас значение – на условиях, которые будут ставить американские интересы на первое место. Администрация Байдена глупо пыталась заставить Си сбросить Путина. На самом деле мы должны заставить Путина сбросить Си. Хорошая сделка требует, чтобы все стороны получили от нее какую-то выгоду. С этой целью я приму российский контроль над оккупированными территориями и пообещаю заблокировать кандидатуру Украины в НАТО в обмен на выход России из военного союза с Китаем. Я отменю санкции и верну Россию на мировой рынок. Таким образом, Россия будет стратегически сдерживать планы Китая в Восточной Азии", – говорится в статье.

Напомним, Рамасвами единственный, кто на дебатах республиканцев поднял руку в ответ на вопрос, возражает ли кто-то против выделения дополнительных средств Киеву.

Сообщалось, что позицию Рамасвами больше никто не поддержал. Остальные республиканцы считают, что США получают "хорошую отдачу" от своих затраченных средств, давая американское оружие украинцам и тем самым "унижая российскую армию".

Однако бизнесмен-политик заявил, что выступает против военной поддержки Украины, потому что это "не отвечает интересам Америки".

Ранее мы подробно рассказывали, кто такой Рамасвами, который хочет стать президентом США.