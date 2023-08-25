В предвыборных дебатах Республиканской партии, где не участвовал Дональд Трамп, который, несмотря на уголовные обвинения, лидирует в рейтинге республиканцев, победил бизнесмен Вивек Рамасвами, выступивший против членства Украины в НАТО и за территориальные уступки РФ.

Об этом сообщает BBC.

В публикации делается акцент на том, что Рамасвами – единственный из кандидатов-республиканцев, выступивший на дебатах против поддержки Украины.

"Кажется, пока что это играет ему на руку. Во всяком случае, по мнению многих наблюдателей, иногда в ходе дебатов создавалось впечатление, что он вообще чуть ли не единственный их участник", – констатирует BBC.

Напомним, Рамасвами единственный, кто на дебатах республиканцев поднял руку в ответ на вопрос, возражает ли кто-то против выделения дополнительных средств Киеву.

Сообщалось, что позицию Рамасвами больше никто не поддержал. Остальные республиканцы считают, что США получают "хорошую отдачу" от своих затраченных средств, давая американское оружие украинцам и тем самым "унижая российскую армию".

Однако бизнесмен-политик заявил, что выступает против военной поддержки Украины, потому что это "не отвечает интересам Америки".