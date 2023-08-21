Несмотря на уголовные дела, бывший президент США Дональд Трамп с многократным отрывом лидирует в рейтинге популярности у республиканских избирателей, которым предстоит определить, кто будет баллотироваться от их партии на президентских выборах 2024 года.

Согласно опросу CBS/YouGov, 62% республиканцев готовы на праймериз голосовать за бывшего президента, которому предъявлены четыре пакета уголовных обвинений.

Ближайший конкурент – губернатор Флориды Рон Десантис – набирает только 16%. Популярность остальных, в том числе бывшего вице-президента Майка Пенса, измеряется однозначными величинами.

При этом с июня Десантис потерял 3%, а Трамп прибавил 7%.

Напомним, накануне телеканал CNN сообщал, что Дональд Трамп "сдастся" властям штата Джорджия, где против него выдвинуты уголовные обвинения, уже 24 или 25 августа.

На днях офис шерифа округа в штате Джорджия, где экс-президенту США Дональду Трампу выдвинули четвертое обвинение, заявил, что ожидает от него и других фигурантов дела явки в местную тюрьму в Фултоне, которая отличается невыносимыми условиями содержания.

15 августа Трампу предъявили уголовное обвинение в попытке незаконно повлиять на исход президентских выборов 2020 года.

Предыдущее обвинение бывшему президенту США предъявили в начале августа. Оно касалось "подстрекательства" к штурму Капитолия в январе 2021 года.

Ранее газета Daily Mail писала, что Трамп не перестанет бороться за президентский пост, даже если ему вынесут обвинительный приговор.