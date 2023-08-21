Дональд Трамп. Фото: Flickr

Несмотря на уголовные дела, бывший президент США Дональд Трамп с многократным отрывом лидирует в рейтинге популярности у республиканских избирателей, которым предстоит определить, кто будет баллотироваться от их партии на президентских выборах 2024 года.

Согласно опросу CBS/YouGov, 62% республиканцев готовы на праймериз голосовать за бывшего президента, которому предъявлены четыре пакета уголовных обвинений.

Ближайший конкурент – губернатор Флориды Рон Десантис – набирает только 16%. Популярность остальных, в том числе бывшего вице-президента Майка Пенса, измеряется однозначными величинами.

При этом с июня Десантис потерял 3%, а Трамп прибавил 7%.

Республиканцы поддерживают Трампа

Напомним, накануне телеканал CNN сообщал, что Дональд Трамп "сдастся" властям штата Джорджия, где против него выдвинуты уголовные обвинения, уже 24 или 25 августа.

На днях офис шерифа округа в штате Джорджия, где экс-президенту США Дональду Трампу выдвинули четвертое обвинение, заявил, что ожидает от него и других фигурантов дела явки в местную тюрьму в Фултоне, которая отличается невыносимыми условиями содержания.

15 августа Трампу предъявили уголовное обвинение в попытке незаконно повлиять на исход президентских выборов 2020 года.

Предыдущее обвинение бывшему президенту США предъявили в начале августа. Оно касалось "подстрекательства" к штурму Капитолия в январе 2021 года.

Ранее газета Daily Mail писала, что Трамп не перестанет бороться за президентский пост, даже если ему вынесут обвинительный приговор.

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