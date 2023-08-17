Офис шерифа округа в штате Джорджия, где экс-президенту США Дональду Трампу выдвинули четвертое обвинение, заявил, что ожидает от него и других фигурантов дела явки в местную тюрьму в Фултоне.

Слова шерифа приводит CNN.

"Основываясь на руководстве, полученном от офиса окружного прокурора и председательствующего судьи, ожидается, что все 19 фигурантов, упомянутых в обвинительном заключении, будут оформлены в тюрьму на улице Райс", — говорится в заявлении шерифа.

По его словам, обвиняемые могут сдаться до 25 августа в любой момент, поскольку "тюрьма открыта 24 на 7".

Между тем тюрьма округа Фултон, где будет формально арестован Трамп, известна невыносимыми условиями содержания. Одного из содержавшихся там заключенных заживо съели постельные клопы.

Камера в тюрьме

Правда, опыт предыдущих уголовных дел против экс-президента свидетельствует в пользу того, что политика вряд ли заключат в тюремную камеру. По сути, пребывание Трампа в тюрьме будет кратким: его обыщут, сфотографируют и возьмут у него отпечатки пальцев. После этого бывший президент США предстанет перед местным судом.

Напомним, 15 августа Трампу предъявили уголовное обвинение в попытке незаконно повлиять на исход президентских выборов 2020 года.

Предыдущее обвинение бывшему президенту США предъявили в начале августа. Оно касалось "подстрекательства" к штурму Капитолия в январе 2021 года.