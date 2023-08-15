Бывшему президенту США Дональду Трампу предъявили новое - уже четвертое подряд - уголовное обвинение. Ему вменяют попытку незаконно повлиять на исход президентских выборов 2020 года.

Об этом говорится в заключении судебного жюри штата Джорджия.

В списке 13 пунктов. Среди них - нарушение закона о борьбе с рэкетом и коррупцией, подстрекательство к нарушению присяги госслужащим, заговор с целью подлога и подача ложных документов.

Обвинения также выдвинули против бывшего адвоката Трампа Руди Джулиани и бывшего главы аппарата Белого дома в 2020-2021 годах Марка Медоуза. В общей сложности ответчиками по делу выступают 19 лиц.

Трамп должен предстать перед судом по этому делу до 25 августа, а рассмотрение по сути начнется в течение полугода.

Предыдущее обвинение бывшему президенту США предъявили в начале августа. Оно касалось "подстрекательства" к штурму Капитолия в январе 2021 года.

Свою вину Трамп не признал.

Адвокат Трампа заявил, что экс-президент Соединенных Штатов ни за что не согласится на сделку с прокуратурой по обвинению, связанному со штурмом Капитолия.

Ранее мы писали, что Трампа могут приговорить к 561 году тюремного заключения в рамках дел, фигурантом которых он стал за последние месяцы.