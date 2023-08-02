Бывшего президента США Дональда Трампа могут приговорить к 561 году тюремного заключения в рамках дел, фигурантом которых он стал за последние месяцы.

Об этом Трамп написал в письме к донорам своей предвыборной кампании, сообщает The Hill.

"Коррумпированный Минюст США, находясь под контролем жуликоватого Джо, вновь предъявил мне обвинения. И согласно некоторым сообщениям в СМИ, мне может грозить, в целом, 561 год тюрьмы из-за проводимой левыми силами "охоты на ведьм", - написал Трамп.

Напомним, на днях экс-президенту США Дональду Трампу предъявили новое уголовное обвинение. На этот раз - в связи с попытками оспорить результаты выборов 2020 года, что привело к штурму Капитолия.

Сообщается, что в обвинительном акте четыре пункта: сговор с целью нарушения прав граждан, сговор с целью обмана правительства, препятствование официальному расследованию и сговор для этого. По первым двум пунктам ему грозит до пяти лет лишения свободы, по последним - до 20-ти.

Накануне Большое жюри южного округа штата Флорида предъявило три новых пункта обвинения экс-президенту США Дональду Трампу. Два из них касаются уничтожения записей с камер наблюдения в поместье политика в Мар-а-Лаго, а еще один - ненадлежащего хранения секретных документов в имении.

Также на Трампа заведено еще одно уголовное дело, связанное с порноактрисой Сторми Дэниэлс. Ей якобы была заплачена крупная сумма за молчание о предполагаемом романе с Трампом.