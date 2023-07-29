Экс-президент США Дональд Трамп не перестанет бороться за президентский пост, даже если ему вынесут обвинительный приговор.

Об этом он заявил в комментарии по поводу выдвинутых против него обвинений, сообщает Daily Mail.

Издание пишет, что "бывший президент… поднял призрак предвыборной кампании из тюремной камеры".

Как писала "Страна", Трампу предъявили сразу три пункта обвинения по делу о хранении секретных документов. В совокупности общее число выдвинутых против Трампа пунктов обвинения по делу о ненадлежащем хранении секретных документов составило 40. Сам экс-президент ни по одному из них виновным себя не признает.

Недавно Минюст США предъявил Трампу обвинения по трем пунктам в деле о штурме Капитолия. Сам экс-президент США считает, что его могут арестовать по делу о штурме Капитолия.

Третье уголовное дело на Трампа заведено в связи с порноактрисой Сторми Дэниэлс. Ей якобы была заплачена крупная сумма за молчание о предполагаемом романе с Трампом.

Ранее он заявил в своем предвыборном видео, что в случае избрания президентом обяжет Европу заплатить за оружие, поставленное США Украине.