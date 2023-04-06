Фигурантка дела против бывшего президента США Дональда Трампа порноактриса Сторми Дэниэлс не верит, что экс-глава Белого дома заслуживает тюремного заключения.

Об этом она сказала в интервью телеканалу Fox News.

"Я не думаю, что его преступления против меня заслуживают лишения свободы", - заявила она.

Вместе с тем Дэниэлс призналась, что с нетерпением ждет возможности дать показания в рамках судебного разбирательства.

"Это пугает, но я с нетерпением жду (дачи показаний - Ред.). Мне нечего скрывать, и я единственная, кто говорит правду", - отметила она.

Дэниэлс добавила, что если в рамках дела не будет вызвана для дачи показаний, то о ней могут судить как о неблагонадежной и не заслуживающей доверия фигурантке дела против экс-президента США.

Ранее прокуратура Манхэттена публиковала фабулу обвинений против бывшего президента США. Его обвиняют в том, что он "фальсифицировал деловые документы, чтобы скрыть преступления, связанные с сокрытием компрометирующей информации от избирателей во время президентских выборов 2016 года". То есть экс-президенту вменяют не подкуп для сокрытия компромата, а документальное уничтожение следов этого подкупа.

Мы подводили итоги первого судебного заседания по делу Трампа.