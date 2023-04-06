"Я единственная, кто говорит правду". Порноактриса Сторми Дэниэлс не верит, что Трамп заслуживает тюрьмы
Фигурантка дела против бывшего президента США Дональда Трампа порноактриса Сторми Дэниэлс не верит, что экс-глава Белого дома заслуживает тюремного заключения.
Об этом она сказала в интервью телеканалу Fox News.
"Я не думаю, что его преступления против меня заслуживают лишения свободы", - заявила она.
Вместе с тем Дэниэлс призналась, что с нетерпением ждет возможности дать показания в рамках судебного разбирательства.
"Это пугает, но я с нетерпением жду (дачи показаний - Ред.). Мне нечего скрывать, и я единственная, кто говорит правду", - отметила она.
Дэниэлс добавила, что если в рамках дела не будет вызвана для дачи показаний, то о ней могут судить как о неблагонадежной и не заслуживающей доверия фигурантке дела против экс-президента США.
Ранее прокуратура Манхэттена публиковала фабулу обвинений против бывшего президента США. Его обвиняют в том, что он "фальсифицировал деловые документы, чтобы скрыть преступления, связанные с сокрытием компрометирующей информации от избирателей во время президентских выборов 2016 года". То есть экс-президенту вменяют не подкуп для сокрытия компромата, а документальное уничтожение следов этого подкупа.
Мы подводили итоги первого судебного заседания по делу Трампа.