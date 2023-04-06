Бывший советник 45-го президента Соединенных Штатов Америки по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что дело Дональда Трампа напоминает ему о сталинских репрессиях.

Об этом он сказал в эфире телеканала CNN.

По словам Болтона, глядя на процесс Трампа, ему сразу же пришла в голову ассоциация с фразой, которую когда-то сказал Лаврентий Берия Иосифу Сталину: "Был бы человек, а статья найдется".

Примечательно, что эту фразу приписывают не одному только Берии, но и самому Сталину, а также генпрокурору СССР Андрею Вышинскому, однако не существует никаких подтверждений, что кто-то из них так говорил.

Ранее прокуратура Манхэттена публиковала фабулу обвинений против бывшего президента США. Его обвиняют в том, что он "фальсифицировал деловые документы, чтобы скрыть преступления, связанные с сокрытием компрометирующей информации от избирателей во время президентских выборов 2016 года". То есть экс-президенту вменяют не подкуп для сокрытия компромата, а документальное уничтожение следов этого подкупа.

Мы подводили итоги первого судебного заседания по делу Трампа.