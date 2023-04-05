Американский еженедельный журнал Time посвятил обложку Дональду Трампу. На ней отпечаток пальца и подпись "Unprecendent" - "беспрецедентно".

На обложке изображен отпечаток пальца в цветах фирменного бронзового загара экс-президента, а в центре отпечатка расположен раскрытый рот.

Надпись намекает на то, что Трамп стал первым в истории США экс-президентом со статусом уголовного обвиняемого.

"Его предшественники не были идеальными... но мы не знаем ни одного случая, когда деньги за молчание были переданы порнозвезде. Другие бывшие президенты превозносят своих верных сторонников, но не тогда, когда они отбывают срок за мятеж", - сказано в материале издания, посвященном событиям вокруг Трампа.

Ранее прокуратура Манхэттена публиковала фабулу обвинений против бывшего президента США. Его обвиняют в том, что он "фальсифицировал деловые документы, чтобы скрыть преступления, связанные с сокрытием компрометирующей информации от избирателей во время президентских выборов 2016 года". То есть экс-президенту вменяют не подкуп для сокрытия компромата, а документальное уничтожение следов этого подкупа.

Мы подводили итоги первого судебного заседания по делу Трампа.