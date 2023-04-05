В день слушаний по делу бывшего президента США Дональда Трампа во вторник, 4 апреля, на платформе Pornhub был зафиксирован резкий рост числа поисковых запросов на видео с участием порноактрисы Сторми Дэниэлс.

Об этом сообщает TMZ.

Ролики с порнозвездой, которой, как заявляют обвинители, Трамп заплатил за молчание по поводу их связи из выделенных на предвыборную кампанию средств, в день суда искали более 650 тысяч раз, отметили на платформе.

Если сравнить со средним числом поисковых запросов на Сторми Дэниэлс в период с января по март этого года, то во вторник оно выросло сразу на 32,4%.

Пик числа поисковых запросов на видео с порнозвездой пришелся на 13:00 по Нью-Йорку — в это время Дональд Трамп ехал в Уголовный суд Манхэттена. Интерес к роликам со Сторми Дэниэлс превысил средний в шесть раз. При этом 13:00 — не самое популярное время для просмотра видео для взрослых на платформе.

"У Дональда Трампа, вероятно, был самый худший день в жизни... тогда как у Сторми Дэниэлс был лучший день на популярном порносайте", - отмечает издание.

Ранее прокуратура Манхэттена публиковала фабулу обвинений против бывшего президента США. Его обвиняют в том, что он "фальсифицировал деловые документы, чтобы скрыть преступления, связанные с сокрытием компрометирующей информации от избирателей во время президентских выборов 2016 года". То есть экс-президенту вменяют не подкуп Дэниэлс для сокрытия компромата, а документальное уничтожение следов этого подкупа.

Мы подводили итоги первого судебного заседания по делу Трампа, связанного с порноактрисой.