Минюст США предъявил экс-президенту США Дональду Трампу обвинения по трем пунктам в деле о штурме Капитолия.

Об этом сообщает телеканал NBC.

По его данным, новые обвинения против Трампа содержат статьи о "сговоре с целью обмана США и оказании влияния на свидетелей".

Вчера Трамп заявил, что его могут арестовать по делу о штурме Капитолия 6 января.

Напомним, 6 января 2021 года в здании Капитолия начались стычки между сторонниками Дональда Трампа и правоохранителями.

Также бывшему президенту США были предъявлены обвинения по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами. Трамп в суде не признал себя виновным по 37 пунктам обвинения, связанным с его якобы отказом вернуть секретные документы государству.

Третье его уголовное дело связано с порноактрисой Сторми Дэниэлс. Ей якобы была заплачена крупная сумма за молчание о предполагаемом романе с Трампом.

Ранее мы писали, что в своем предвыборном видео Трамп заявил, что в случае переизбрания президентом он попросит Европу заплатить за восстановление запасов оружия, переданного Украине.

Также он обвинил европейских союзников Америки в том, что они предоставили крошечную долю помощи Украине, и раскритиковал решение предоставить Киеву кассетные боеприпасы.