Трампу предъявили обвинения по трем пунктам дела о штурме Капитолия
Минюст США предъявил экс-президенту США Дональду Трампу обвинения по трем пунктам в деле о штурме Капитолия.
Об этом сообщает телеканал NBC.
По его данным, новые обвинения против Трампа содержат статьи о "сговоре с целью обмана США и оказании влияния на свидетелей".
Вчера Трамп заявил, что его могут арестовать по делу о штурме Капитолия 6 января.
Напомним, 6 января 2021 года в здании Капитолия начались стычки между сторонниками Дональда Трампа и правоохранителями.
Также бывшему президенту США были предъявлены обвинения по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами. Трамп в суде не признал себя виновным по 37 пунктам обвинения, связанным с его якобы отказом вернуть секретные документы государству.
Третье его уголовное дело связано с порноактрисой Сторми Дэниэлс. Ей якобы была заплачена крупная сумма за молчание о предполагаемом романе с Трампом.
Ранее мы писали, что в своем предвыборном видео Трамп заявил, что в случае переизбрания президентом он попросит Европу заплатить за восстановление запасов оружия, переданного Украине.
Также он обвинил европейских союзников Америки в том, что они предоставили крошечную долю помощи Украине, и раскритиковал решение предоставить Киеву кассетные боеприпасы.