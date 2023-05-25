Основателя и лидера американской ультраправой организации Oath Keepers (Хранители клятвы или Верные присяге - Ред.) Стюарта Роудса приговорили к 18 годам заключения за организацию заговора в целях воспрепятствования передачи власти в США во время событий шестого января 2021 года в Капитолии.

Об этом сообщает АР.

58-летний Родс стал первым обвиняемым в нападении 6 января 2021 года, которому вынесли приговор за подстрекательство к мятежу. И его приговор является самым суровым из вынесенных на сегодняшний день в сотнях дел о беспорядках в Капитолии.

Это решение может предвещать аналогичные приговоры другим крайне правым экстремистам, в том числе бывшему лидеру Proud Boys Энрике Таррио, пишет АР.

Прежде чем объявить приговор Родсу, окружной судья США Амит Мета назвал его постоянной угрозой Соединенным Штатам и заявил, что тот явно "хочет, чтобы демократия в этой стране превратилась в насилие". Мета также выразил опасение по поводу того, что события 6 января могут повториться, а американцы "теперь будут задерживать дыхание каждый раз, когда приближаются выборы".

Родс не воспользовался возможностью выразить раскаяние или призвать к снисхождению, а вместо этого заявил, что является политическим заключенным, раскритиковал прокуратуру и администрацию Джо Байдена и попытался преуменьшить значение своих действий 6 января.

"Я политический заключенный, и, как и у президента Трампа, мое единственное преступление - выступление против тех, кто разрушает нашу страну", - ответил Родс Мете.

Прокуратура требовала для Родса 25 лет, так как считает его организатором заговора с целью насильственного срыва передачи президентской власти. По ее мнению, в отеле Вирджинии у заговорщиков жили группы быстрого реагирования для переброски оружия в столицу страны. Но это так и не было сделано. Прокуратура утверждала, что длительный срок необходим для сдерживания политического насилия в будущем.

Помощник прокурора США Кэтрин Ракоци указала на интервью и выступления Родса из тюрьмы, в которых он сказал, что выборы 2020 года были украдены и это повторится в 2024 году.

Родс планирует обжаловать приговор.

До сегодняшнего дня самый суровый приговор в более чем 1000 делах о беспорядках в Капитолии составлял 14 лет для человека со многими судимостями, который напал на полицейских с перцовым баллончиком и стулом во время штурма. Всего были осуждены более 500 подсудимых, более половины приговорены к тюремному заключению, а остальные получили условный срок или домашний арест.

В 2021 году суд США приговорил участника штурма Капитолия Джейкоба Энтони Ченсли, известного по прозвищу Шаман, к трем годам и пяти месяцам тюрьмы.

В марте его досрочно отпустили на волю.