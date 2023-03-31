Участвовавший в штурме конгресса США 6 января 2021 года Джейкоб Чансли, также известный как "шаман Капитолия", досрочно выпущен из тюрьмы и переведен в реабилитационный центр. Там он будет работать.

Об этом сообщает издание The Hill.

"После отбытия 11 месяцев в одиночной камере до вынесения приговора этому мягкому и умному молодому человеку было уместно разрешить перейти к следующему этапу, что несомненно будет законопослушной жизнью", - заявил адвокат Чансли Альберт Уоткинс.

В тюремном бюро сказали, что Чансли переведели под "общественное заключение" - наказание, которое подразумевает работу в реабилитационных центрах, психиатрическом учреждении или общественном лечебном учреждении. Оно не должно длиться дольше полугода. Либо же решением судьи может быть назначен более длительный период для достижения конкретной цели реабилитационной программы заключенного.

В тюремном бюро назвали дату освобождения Чансли - 25 мая этого года, хотя по приговору он должен сидеть минимум до 2024-го. В США заключенные могут сократить свой срок за счет хорошего поведения.

Как мы писали, в ноябре 2021 года Чансли был приговорен к трем годам и пяти месяцам лишения свободы.

Пока "шаман" находился под следствием, тюремные чиновники направили его на психологическую экспертизу. У Чансли диагностировали преходящую шизофрению, биполярное расстройство, депрессию и тревогу.