Большое жюри южного округа штата Флорида предъявило три новых пункта обвинения экс-президенту США Дональду Трампу. Два из них касаются уничтожения записей с камер наблюдения в поместье политика в Мар-а-Лаго, а еще один - ненадлежащего хранения секретных документов в имении.

Это следует из обнародованных 27 июля документов суда.

Согласно документам, Трамп, его помощник Уолт Наута и сотрудник Карлос де Оливейра "сознательно и злонамеренно пытались убедить другое лицо… изменить, повредить, уничтожить и скрыть объект с целью нарушить целостность и доступность последнего для последующего использования в судебном процессе".

"Ответчики обратились к сотруднику номер 4 президента Трампа с просьбой уничтожить записи с камеры видеонаблюдения в поместье Мар-а-Лаго, чтобы те не попали в распоряжение большого жюри", - говорится в документах.

Кроме того, согласно документам, в обновленное обвинительное заключение добавлен пункт об "умышленном удержании документов, связанных с национальной обороной США". Новый пункт касается "презентации, посвященной военной активности в другой стране".

В совокупности общее число выдвинутых против Трампа пунктов обвинения по делу о ненадлежащем хранении секретных документов составило 40. Сам экс-президент ни по одному из них виновным себя не признает.

Недавно Минюст США предъявил Трампу обвинения по трем пунктам в деле о штурме Капитолия.

На Трампа заведено и третье уголовное дело, связанное с порноактрисой Сторми Дэниэлс. Ей якобы была заплачена крупная сумма за молчание о предполагаемом романе с Трампом.