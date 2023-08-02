Экс-президенту США Дональду Трампу предъявили новое уголовное обвинение. На этот раз - в связи с попытками оспорить результаты выборов 2020 года, что привело к штурму Капитолия.

Об этом пишут американские СМИ.

Сообщается, что в обвинительном акте четыре пункта: сговор с целью нарушения прав граждан, сговор с целью обмана правительства, препятствование официальному расследованию и сговор для этого. По первым двум пунктам ему грозит до пяти лет лишения свободы, по последним - до 20-ти.

СNN идентифицировала пятерых вероятных соучастников. Среди них трое бывших адвокатов Трампа - Сидни Пауэлл, Джон Истман, Руди Джулиани, нынешний адвокат Кеннет Чесебро и экс-чиновник Минюста Джеффри Кларк. Есть еще шестой соучастник.

В обвинении говорится, что Трамп, "был полон решимости остаться у власти" и "распространял ложь" о подтасовках в ходе голосования.

У Трампа назвали новое обвинение "жалкой попыткой криминальной семьи Байдена и их министерства юстиции вмешаться в президентские выборы 2024 года". Завтра, 3 августа, экс-президент предстанет перед судом.

Это уже третье обвинение против Трампа. Ему уже вменили два эпизода: хранение дома секретных документов и подлог финансовой документации.

Ранее СМИ писали, что Трамп не перестанет бороться за президентский пост, даже если ему вынесут обвинительный приговор.

Напомним, 6 января 2021 года в здании Капитолия начались стычки между сторонниками Дональда Трампа и правоохранителями.