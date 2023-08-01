Экс-президент США Дональд Трамп считает причиной вторжения России в Украину расследование в США причастности Москвы к его президентской кампании.

Об этом политик написал в своей статье для журнала Newsweek.

По словам Трампа, таким образом вместо сближения США с Россией была запущена "нагнетаемая этим расследованием массовая истерия", которая подтолкнула Россию ко вторжению в Украину и к опосредованной войне с США, что может закончиться третьей мировой войной.

В статье политик также пишет, что это расследование сблизило РФ и Китай, и называет его кампанией по дискредитации, ответственность за которую возлагает на лидеров Демократической партии: Хиллари Клинтон, Барака Обаму и Джо Байдена.

Между тем расследование спецпрокурора Джона Дарэма показало, что достаточных оснований начинать расследование у ФБР не было. Прокурор признал, что у американских спецслужб не было каких-либо свидетельств связей между РФ и предвыборным штабом Трампа в ходе кампании 2016 года.

Обвинения в адрес Трампа о причастности России к его предвыборной кампании не подтвердились и ранее: в 2019 году расследование спецпрокурора Роберта Мюллера тоже не нашло никаких доказательств какой-либо связи Трампа или членов его избирательного штаба, равно как координации их действий с Россией.