Экс-президент США Дональд Трамп сообщил, что направляется в Вашингтон для того, чтобы предстать перед судом по делу о беспорядках на Капитолийском холме в январе 2021 года.

Об этом пишет CNN.

"Я направляюсь в Вашингтон, чтобы быть арестованным за то, что оспорил коррумпированные, фальсифицированные и украденные выборы", — сообщил Трамп и добавил, что "горд быть арестованным" за своих сторонников.

СNN сообщает, что экс-президенту угрожает третий арест за последние четыре месяца, поскольку это является стандартной процедурой перед предварительным слушанием.

"Ожидается, что Трамп не признает себя виновным и будет освобожден до суда", – говорится в публикации.

Также телеканал со ссылкой на экспертов пишет, что у Трампа нет никаких законодательных препятствий для того, чтобы стать президентом даже в случае осуждения. Однако эксперты выражают недоумение по поводу того, как можно руководить страной из тюремной камеры. Впрочем, одним из вариантов для Трампа может стать собственное помилование, добавляют они.

Напомним, вчера Трампу предъявили новое уголовное обвинение в связи с попытками оспорить результаты выборов 2020 года, что привело к штурму Капитолия.

Бывшего президента могут приговорить к 561 году тюремного заключения в рамках дел, фигурантом которых он стал за последние месяцы.