Вину не признал. Суд в Вашингтоне отпустил Трампа по делу о штурме Капитолия под обязательство
Экс-президент США Дональд Трамп находился под стражей в здании суда округа Колумбия по обвинению в деле о вмешательстве в выборы 2020 года. Это был его третий арест.
Об этом сообщает CNN.
"Бывший президент Дональд Трамп находится под стражей в Окружном суде США в Вашингтоне, округ Колумбия, и вскоре предстанет перед судом по уголовным обвинениям, связанным с расследованием специальным прокурором Джеком Смитом попыток отменить президентские выборы 2020 года, приведших к "теракту" 6 января 2021 года в Капитолии.
Одной из целей первого слушания в четверг, 3 августа, является одобрение мировым судьей, судьей Моксила Упадхьяя, условий залога, которые позволят Трампу быть освобожденным из-под стражи до суда.
Это уже третий раз за четыре месяца, когда бывший президент был арестован и привлечен к суду", – говорится в сообщении.
Однако позже стало известно, что суд решил не арестовывать Дональда Трампа. Его отпустят под обязательство о явке и соблюдении законов, пишет The New York Times.
Как и ожидалось, бывший президент США не признал вину по делу о вмешательстве в выборы-2020 и штурме Капитолия.
Следующее заседание суда состоится 28 августа.
Напомним, накануне Трампу предъявили новое уголовное обвинение в связи с попытками оспорить результаты выборов 2020 года, что привело к штурму Капитолия.
Бывшего президента США могут приговорить к 561 году тюремного заключения в рамках дел, фигурантом которых он стал за последние месяцы.