Экс-президент США Дональд Трамп находился под стражей в здании суда округа Колумбия по обвинению в деле о вмешательстве в выборы 2020 года. Это был его третий арест.

Об этом сообщает CNN.

"Бывший президент Дональд Трамп находится под стражей в Окружном суде США в Вашингтоне, округ Колумбия, и вскоре предстанет перед судом по уголовным обвинениям, связанным с расследованием специальным прокурором Джеком Смитом попыток отменить президентские выборы 2020 года, приведших к "теракту" 6 января 2021 года в Капитолии.

Одной из целей первого слушания в четверг, 3 августа, является одобрение мировым судьей, судьей Моксила Упадхьяя, условий залога, которые позволят Трампу быть освобожденным из-под стражи до суда.

Это уже третий раз за четыре месяца, когда бывший президент был арестован и привлечен к суду", – говорится в сообщении.

Однако позже стало известно, что суд решил не арестовывать Дональда Трампа. Его отпустят под обязательство о явке и соблюдении законов, пишет The New York Times.

Как и ожидалось, бывший президент США не признал вину по делу о вмешательстве в выборы-2020 и штурме Капитолия.

Следующее заседание суда состоится 28 августа.

Напомним, накануне Трампу предъявили новое уголовное обвинение в связи с попытками оспорить результаты выборов 2020 года, что привело к штурму Капитолия.

Бывшего президента США могут приговорить к 561 году тюремного заключения в рамках дел, фигурантом которых он стал за последние месяцы.