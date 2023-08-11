Бывший президент США Дональд Трамп назвал "вопиющим покушением" на свои конституционные права тайную передачу прокуратуре доступа к его аккаунту в социальной сети Twitter (ныне соцсеть X).

Об этом политик написал в социальной сети Truth Social.

Из обнародованных накануне судебных материалов стало известно, что еще в начале года Twitter получил предписание предоставить сотрудникам министерства юстиции "данные и записи, имеющие отношение к аккаунту @realDonaldTrump". Компания подчинилась, хотя и с опозданием, за которое была оштрафована на 350 тысяч долларов.

"Только что узнал, что министерство юстиции жуликоватого Джо Байдена секретно атаковало мой аккаунт в Twitter, постаравшись сделать так, чтобы я не знал об этом вопиющем покушении на мои гражданские права", - отреагировал Трамп.

"Ничего подобного никогда не случалось. Действует ли еще первая поправка (к конституции о защите свободы слова)?" - добавил он.

Напомним, Трамп активно использовал Twitter, пока аккаунт не заблокировали администраторы социальной сети после штурма Капитолия его сторонниками 6 января 2021 года.

После того как Twitter купил бизнесмен Илон Маск, учетная запись Трампа была восстановлена, но экс-президент отказался туда возвращаться.