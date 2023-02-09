Компания Meta восстановила аккаунты бывшего президента США Дональда Трампа в социальных сетях Facebook и Instagram.

Теперь страницы Трампа снова доступны для просмотра пользователями соцсетей.

Последние записи экс-президента США датированы 6 января 2021 года - днем штурма Капитолия в Вашингтоне.

Напомним, социальные сети Facebook и Instagram заблокировали аккаунт тогда ещё действующего президента США Дональда Трампа 7 января 2021 года, то есть сразу после штурма Конгресса его сторонниками после поражения на выборах, которые сам Трамп назвал украденными.

Первыми подобное решение приняло руководство Twitter, там страница Трампа оказалась заблокирована на 12 часов, а потом и навечно. После чего к ведущим социальным сетям присоединились и другие.

Прошлой осенью учётная запись экс-президента США была восстановлена в Twitter.

Недавно в США создали спецгруппу для рассмотрения возвращения Дональда Трампа в Facebook и Instagram. В публикации FT говорилось, что решение о восстановлении доступа Трампа к соцсетям будет иметь последствия для бизнеса Meta и потенциально может оттолкнуть рекламодателей, если контент Трампа будет расценен как опасный. Однако возвращение Трампа может принести компании Цукерберга больше прибыли в случае, если экс-президент примет решение баллотироваться на президентских выборах в 2024 году и разместит на платформе рекламу.