Бывший президент США Дональд Трамп "сдастся" властям штата Джорджия, где против него выдвинуты уголовные обвинения, уже 24 или 25 августа.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванный источник.

"Трамп сдастся в тюрьме округа Фултон в следующий четверг или пятницу", - цитирует телеканал анонимного представителя правоохранительных органов.

В пятницу истекает срок, когда Трамп обязан явиться в тюрьму округа Фултон вместе с еще 18 фигурантами дела о попытке вмешательства в президентские выборы 2020 года в Джорджии путем оказания давления на должностных лиц штата.



По данным CNN, никто из подельников Трампа в тюрьме пока не зарегистрирован.



В ходе трех предыдущих процессов Трамп также "сдавался" властям, которые формально брали его под арест и быстро освобождали без ограничительных условий по итогам заседания суда, где экс-президент США отказывался признавать свою вину.

Напомним, на днях офис шерифа округа в штате Джорджия, где экс-президенту США Дональду Трампу выдвинули четвертое обвинение, заявил, что ожидает от него и других фигурантов дела явки в местную тюрьму в Фултоне, которая отличается невыносимыми условиями содержания.

15 августа Трампу предъявили уголовное обвинение в попытке незаконно повлиять на исход президентских выборов 2020 года.

Предыдущее обвинение бывшему президенту США предъявили в начале августа. Оно касалось "подстрекательства" к штурму Капитолия в январе 2021 года.