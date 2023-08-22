Бывший президент США Дональд Трамп пошутил про бегство от судебного преследования в США в Россию к Путину.

Так он прокомментировал позицию окружного прокурора округа Фултон, которая настаивала на установлении для Трампа залога в размере 200 тыс. долларов.

"Я полагаю, она считала, что я могу сбежать. Что я улечу далеко-далеко, может быть, в Россию, Россию, Россию, делить с Владимиром номер с золотым куполом, чтобы меня больше никогда не видели и не слышали. Смог бы я сесть на свой очень "скромный" самолет с прикрепленным золотым Трампом на весь фюзеляж? Наверное, нет, мне лучше улететь коммерческим рейсом - я уверен, меня бы никто не узнал!", - написал Трамп.

Напомним, вчера Трампа отпустили под залог в $200 тыс. после явки в суд по делу о вмешательстве в выборы в штате Джорджия.

Ранее мы писали, что Трамп с многократным отрывом лидирует в рейтинге популярности у республиканских избирателей. Согласно опросу CBS/YouGov, 62% республиканцев готовы на праймериз голосовать за бывшего президента, которому предъявлены четыре пакета уголовных обвинений.