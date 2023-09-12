Прошла неделя со дня назначения Рустема Умерова новым министром обороны. Глава ведомства уже успел объявить о приоритетах своей работы, однако о своей кадровой политике он пока хранит молчание.

В "наследство" от своего предшественника Алексея Резникова нынешний руководитель Минобороны получил восемь заместителей. После прихода Умерова, по данным СМИ, трое из них написали заявления об увольнении по собственному желанию, но потом один из упомянутых Виталий Дейнега опроверг информацию о своем желании уволиться.

В общем страсти вокруг заместителей министра понемногу закипают.

Подробности - в материале "Страны".

Назначения не в приоритете

Кто такой Умеров и как проходило его назначение, мы уже подробно рассказывали (здесь и здесь). Сейчас новоназначенный министр принимает дела и, судя по всему, проходит обкатку на публичных мероприятиях с участием высшего руководства страны вроде YES (аббревиатура английского варианта названия "Ялтинская Европейская Стратегия" - форума, проводимого Фондом бизнесмена Виктора Пинчука).

В своих заявлениях Умеров то и дело возвращается к озвученным им при назначении приоритетам в министерском кресле. Главным из них он называет - самих военных.

"Мы должны ввести новую философию отношения к нашим военным и обеспечить их всем необходимым - оружием, военной техникой, обмундированием, снаряжением, средствами индивидуальной защиты, питанием и медикаментами", - настаивает Умеров.

Само Минобороны должно "сформировать субъектность". В контексте назначения заместителей это важно, поэтому мы еще вернемся к данному тезису.

Кроме того, Умеров призывает расширять коалицию союзников Украины. Нынешних же партнеров министр призывает увеличивать поставки тяжелого вооружения.

"Нам необходимо больше военной техники. Она нужна нам сегодня, она нужна нам завтра, она нужна нам сейчас", - заявил Умеров на недавнем форуме YES.

Он также "проповедует" цифровизацию (электронный реестр военнообязанных) и "нулевую толерантность к коррупции" и обещает уделять внимание развитию военно-промышленного комплекса Украины.

"Все, что может производиться в Украине, должно производиться в Украине", - заявил Умеров парламентариям перед голосованием за его кандидатуру в Раде).

Возвращаемся к кадровой политике. Этой темы министр касается крайне аккуратно. С одной стороны в своем выступлении на YES он анонсировал создание новой примечательной должности в своем ведомстве - военного омбудсмена, который займется защитой прав военнослужащих.

"Сейчас очень много обращений от военнослужащих, возможно, о нарушении их прав, о недовольстве теми или иными командирами или этапами, которые проходят во время службы. Думаю, это (предложение Умерова об омбудсмене - Ред.) демонстрация того, что военнослужащий будет в центре внимания", - прокомментировал "Радио NV" инициативу Умерова его бывший коллега по фракции "Голоса" Роман Костенко, который состоит в "оборонном" комитете Рады.

По его мнению, потребность в защитнике прав военных действительно существует.

"Ко мне часто обращаются военнослужащие. Говорят, что такая есть проблема: "Я ограниченно годен, а меня бросили в боевое подразделение, что мне делать?" Я этот вопрос задал [заместителю министра обороны] Анне Маляр на Комитете, она говорит: "Звоните на нашу горячую линию, мы всех примем". Я сказал: «Звоните на горячую линию, вас там примут, это сказала заместитель министра обороны". Ребята сказали, что они звонили, их никто не принял, а другие сказали: "Мы сейчас позвоним, а нам потом [начальники] расскажут". Поэтому все эти горячие линии работают 50/50. И я думаю, заместитель министра должна была бы это знать, а не давать такие рекомендации"... Поэтому должен быть человек, который будет заинтересован непосредственно в [соблюдении] прав военнослужащих", - настаивает народный депутат Костенко.

Публичной дискуссии о том, кто может занять кресло нового омбудсмена и когда вообще будет создана эта должность, впрочем, пока нет.

Тень Саакашвили

Вопрос своих заместителей Умеров тоже все еще обходит стороной.

Упомянутый Костенко говорит о намерении министра пересмотреть кадровую политику в ведомстве.

"Как именно это будет? Каких заместителей это будет касаться? Я не знаю. Потому что я уверен, что это надо будет согласовывать на разных уровнях", - говорит член "оборонного" комитета Рады. Сам он выступает за то, чтобы Умерову позволили завести свою команду, чтобы он нес ответственность за ее работу.

С учетом того, что назначение Умерова согласовали на Банковой, насколько вероятно, что ему "развяжут руки" в выборе кадров?

Собеседники издания среди народных депутатов допускают, что определенная самостоятельность у министра будет. "Понимаете: Рустем был задолго до Ермака (глава ОП Андрей Ермак - Ред.) и будет спустя годы. Его сила не в должности, которая, можно сказать, только дополнение к тому, что он из себя представляет. Это власти нужен Рустем, а не наоборот. И поэтому с ним будут разговаривать уважительно. И он будет плюс-минус самостоятелен в кадрах", - комментирует "Стране" источник в парламентской фракции "Голоса".

Он предлагает обратить внимание на назначение Арсена Жумадилова главой закупочного агентства при Минобороны. Это агентство, помимо прочих, обеспечивает тыловое обеспечение ВСУ. Технически Жумадилов был назначен еще предыдущим министром Резниковым, но это, вероятно, было согласовано с Умеровым, так как он наверняка знает Жумадилова, который, как и министр - крымскотатарский активист, близкий к многолетнему главе Меджлиса крымских татар, народному депутату нескольких созывов Мустафе Джемилеву.

Жумадилов - человек со связями, как и Умеров. Кроме активистской деятельности, он успел поработать, помимо прочего, в Администрации президента Порошенко, главой района в Одесской области и зампредседателя облгосадминистрации экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, генеральным директором ГП "Медицинские закупки" (в период эпидемии коронавируса).

Примечательно, что к созданию агентства закупок при Минобороны приложила руку еще один экс-замглавы Одесской области Саакашвили и бывший руководитель Одесской таможни Юлия Марушевская. И она, и Жумадилов принадлежат к прозападным кругам, и их появление в сфере ответственности Минобороны стало, надо полагать, следствием скандалов с закупками продуктов питания и обмундирования, стоившими Резникова портфеля. И вот интересно понаблюдать, насколько с началом работы Умерова вырастет и влияние Жумадилова.

Выступая перед депутатами перед назначением, Умеров заявил, что выступает за то, чтобы одно агентство при Минобороны занималось и "летальными" (то есть вооружений), и "нелетальными" (продовольствия, одежды и т.д.) закупками. Но есть, мол, и концепция разделить между двумя госпредприятиями (так работает сейчас). Что в итоге будет воплощено - вопрос, конечно, интересный.

При этом, как сказал Жумадилов в "Радио NV", у министра сохранится заместитель, ответственный, в частности, и за тыловые закупки. Но в их проведение он вмешиваться не будет.

"Заместители не будут непосредственно принимать решения относительно того, например, когда мы объявляем тендер или какая закупочная стратегия нами выбирается, какой договор, с каким контрагентом мы заключаем", - утверждает Жумадилов.

И в этой связи интригует судьба в Минобороны замминистра Дениса Шарапова, которого ряд СМИ называют бывшим бизнес-партнером главы ОП Ермака и неформальным куратором Агентства оборонных закупок, которое занимается всем, что касается вооружений. Если в Минобороны победит идея сделать одно мега-агентство по закупкам, да еще в том формате, который продвигает Жумадилов (вряд ли он один), это должно серьезно ослабить позиции замминистра, курирующего это направление. А должность без полномочий и влияния сразу теряет свою привлекательность.

Кто на вылет

Заслуживает внимания еще один замминистра Анна Маляр. Это один из главных спикеров Минообороны, чьи заявления не раз вызывали споры и неоднозначную реакцию. На этом основании сегодня некоторые требуют ее отставки.

"Человек, который выступает от имени Министерства обороны, должен пользоваться непоколебимым авторитетом среди военных и вызывать доверие граждан", - настаивает политолог Виталий Бала.

"Кроме ее противоречивых заявлений, два главных "залета" Маляр - это скандалы с яйцами по 17 грн и "летне-зимними" куртками для ВСУ, через которые она не смогла провести более-менее нормально своего шефа Резникова. Полный провал с реакцией и коммуникациями Минобороны в обоих случаях. Будут ли сделаны из этого кадровые выводы - другой вопрос", - говорит собеседник среди парламентариев, который активно занимался обоими эпизодами в парламентских стенах.

В тоже время Маляр считается близкой к офису президента и координирует широкий круг вопросов, связанных с информационной составляющей в военной сфере. Поэтому покинет ли она свой пост - вопрос открытый.

Сразу после отставки Резникова с должности министра прошла информация, что трое его заместителей написали заявления об увольнении по собственному желанию. Речь шла о Владимире Гаврилове, Андрее Шевченко, отвечающем за европейскую интеграцию, и Виталии Дейнеге, курирующем цифровое направление.

Однако в скором времени последний сообщил, что уходить из ведомства не собирается и сказал, что его ухода хотят те, кому он стал "костью в горле".

Дейнега долгое время возглавлял фонд "Вернись живым!" и был видным деятелем волонтерского движения в предвоенной Украине.

В 2023 году Дейнега стал одним из тех активистов, кто зашел в Минобороны после коррупционных скандалов с закупками яиц по 17 гривен за штуку и прочих "залетов".

Впрочем, с его именем тоже был связан скандал: известный юрист Андрей Портнов в 2020 году обвинил Дейнегу в том, что он имел не соответствующий его доходам образ жизни: жил на широкую ногу, много путешествовал, в том числе в "дорогие" для туристов страны. Портнов прямо обвинил его в том, что он зарабатывал на волонтерском движении.

"Он такой волонтер, что зарабатывал на своем волонтерском движении. И основным источником его доходов являлся благотворительный фонд "Вернись живым". Если сложить все его официально задекларированные доходы и проанализировать уплаченные налоги за 19 лет, то он (Дейнега) платил налогов примерно 1 тысяч гривен в месяц", - заявил Портнов.

Портнов уточнил, что он провел анализ деклараций Дейнеги о доходах за 2001-2019 годы.

"Если зарабатываешь, должен отражать это в декларации, платить налоги и показывать источник доходов. Если у тебя в декларации этих налогов нет, это обозначает, что ты - вор. Я думаю, что он воровал на войне. Потому что основная его парадигма - это фонд "Вернись живым", - заявил Портнов.

Сам Дейнега тогда отрицал обвинения и заявил, что у него были достаточные "накопления". Он сказал, что основной доход он получал от работы на “24 канале”, а также в организации Transparency International. Дейнега также говорил, что путешествуя по странам, он живет за границей у своих друзей. Свои полеты он также назвал достаточно дешевыми.

Кроме вышеупомянутых в заместителях Минобороны числятся первый зам Александр Павлюк, Ростислав Замлинский, Константин Ващенко. Кто в итоге останется вокруг министра Умерова и будет ли восемь замов или меньше (больше) - ответы на эти вопросы, как считают собеседники издания, узнаем до конца месяца.