Рустем Умеров стал новым министром обороны Украины.

"Страна" уже подробно рассказала о его биографии.

Но по ходу событий появляются новые интересные подробности об Умерове, которые мы предлагаем вашему вниманию.

Человек со связями

В отношении 41-летнего главы Министерства обороны есть несколько важных моментов.

Во-первых, он - крымский татарин. Это серьезно повлияло на его карьеру, в том числе в политике. Долгое время, занимаясь бизнесом, Умеров параллельно сотрудничал с околополитическими крымскотатарскими структурами, начиная с Меджлиса крымских татар. Нынешний министр входит в близкое окружение лидера крымскотатарского народа, народного депутата нескольких созывов Мустафы Джемилева, чьим советником по международной работе (сопровождал постоянно его в заграничных поездках) и помощником-консультантом в Верховной Раде он был.

Еще до аннексии Крыма СМИ полуострова писали, что Умеров, чья семья считалась одним из спонсоров Меджлиса, может стать преемником Джемилева на руководящей должности. Это тогда вызвало трения внутри крымскотатарского актива (в ноябре 2013 года должность главы Меджлиса занял Рефат Чубаров). Но события 2014 года эту дискуссию быстро заслонили.

Сейчас, комментируя "Громадському" назначение Умерова министром, Джемилев сообщил, что знает его "почти с детства", и это может быть "самое удачное решение президента Зеленского по кадровому вопросу".

"Это исключительно порядочный человек. У меня ни одного момента не было, чтобы усомниться в этом. Это человек, который постоянно занимается собой, совершенствуется, читает. Постоянно вижу у него разные научные книги", - сообщил Джемилев журналистам.

Кстати, об образовании. Открытая информация, что Рустем Умеров, как и его брат Руслан (иногда встречаются варианты Арслан и Аслан) - выпускники Крымской гимназии-интерната для одаренных детей в Бахчисарайском районе. В то время, когда они учились там, учебному заведению помогали структуры запрещенной в Турции организации проповедника Фетхуллаха Гюлена FETO, сообщило турецкое издание Aydinlik. Это сайт, чей владелец Догу Перинджек считается близким к Эрдогану.

Напомним: в турецком руководстве считают Гюлена одним из организаторов неудачного переворота в Турции в 2016-м. Сам проповедник с конца 1990-х живет в США и отвергает обвинения в свой адрес. Эрдоган не раз призывал американские власти выдать Гюлена Анкаре, на что получает неизменный отказ.

Даже если помощь FETO гимназии была, и она касалась братьев Умеровых, на отношениях, позже возникших у Рустема с официальными турецкими структурами, это, похоже не сказалось.

Связи эти очень прочные. Как уже писала "Страна", в политических кругах говорят, что Умеров может быстрее связаться с Эрдоганом, чем представители официальной украинской власти.

Конечно, тут сказалось крымскотатарское происхождение.

"Крымские татары для турок - это эдакий "дружественный мост" (с Украиной - Ред.) Они обращают внимание на то, как власть относится к крымским татарам. С крымскими татарами они могут вести культурные, религиозные и другие похожие дела", - говорил сам Умеров в одном из интервью в октябре 2022-го.

Он также отметил, что за всю жизнь побывал в Турции "тысячу раз".

"Если после тысячи визитов к тебе не ставятся как к брату, значит, ты негодяй какой-то", - отмечал Умеров, который свободно говорить по-турецки.

Однако он обладает также обширными связями в Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах, Катаре и вообще в исламском мире - за исключением Ирана, о котором Умеров высказывался довольно жестко.

Разные собеседники издания говорят о способности Умерова за несколько телефонных звонков по миру решать сложные вопросы. Как бы то ни было, Умеров является, как говорят, советником без должности ОП по части сношений с мусульманскими странами.

Но также говорят о серьезных контактах Умерова с США и странами ЕС, с посольствами которых он регулярно общается.

"Рустем является замечательным коммуникатором, у него огромные связи, разные абсолютно, в том числе за рубежом, что сейчас крайне важно", - сказал бывший коллега Умерова по фракции "Голоса" Сергей Рахманин в интервью "Радио NV".

Можно сказать, связи с Западом Умеров начал выстраивать еще со школьной скамьи. Учась в гимназии, он выиграл грант на обучение в США. В студенческие годы он также был участником различных западных программ для молодежи: как сказано в биографической справке на сайте Фонда госимущества, который еще недавно возглавлял Умеров, его называют бывшим стипендиатом Канадско-украинской парламентской программе, Американо-украинской программе лидерства, Европейского молодежного парламента, Европейского студенческого форума AEGEE, Европейской ассоциации студентов-юристов и т. д.

Уже владея с братом инвестиционной компанией ASTEM (занимается инвестициями в области связи, информационных технологий и инфраструктуры), Рустем Умеров через одноименный благотворительный фонд финансировал, помимо прочих, программу Ukrainian Emerging Leaders (буквально "Возникающие лидеры Украины") Стэнфордского университета (США). Она имела своей целью готовить новое поколение украинских политиков, юристов, общественных деятелей, бизнесменов. На странице в Интернете, посвященной программе, говорится, что на нее выделил деньги, помимо умеровского фонда ASTEM, также фонд "Верь в себя" Виктора и Ирины Иванчук, инвесткомпания Dragon Capital Томаша Фиалы, организация "Люди Будущего" Святослава Вакарчука и т.д.

Последний, напомним, возглавил список партии "Голос" на выборах 2019 года, в котором Умеров баллотировался под номером 18 как беспартийный.

А имеющий большие связи с западными структурами инвестбанкир Фиала считался одним из спонсоров этой политсилы. Как утверждает источник во фракции "Голоса", Умеров получил свое место в партсписке по протекции именно Вакарчука.

"Это Славик завел его в наш список", - говорит собеседник.

Приход переговорщика

Интересно: когда после очередного ухода Вакарчука из политики в "Голосе" началась борьба за лидерство, Умеров в склоки не вступал и вообще держался в тени.

Это вообще был его парламентский стиль, который разительно отличал его от остальной фракции, где почти все искали публичности.

"Возможно, сказалось то, что он давно занимается непубличными переговорами об обмене политзаключенными и пленными (с Россией - Ред.) И влезать в наши публичные скандалы он не захотел. Но пытался навести мосты, разговаривая со всеми внутрифракционными группами. Но тоже так, аккуратно, не очень погружаясь в ситуацию. Для него главным в парламенте всегда были только проблемы крымских татар. Да и он понял к тому времени, что проводить какие-то законы в крымскотатарских интересах можно и, не будучи депутатом. И еще он хотел сохранить отношения с Офисом президента, который подыгрывал тогда одной из сторон. В общем для меня не стало сюрпризом, что он в конце-концов ушел из Рады, получив по протекции ОП другую должность", - говорит источник, имея в виду назначение Умерова главой ФГИ.

В парламентских кулуарах Умерова действительно называют человеком, у которого хорошие отношения с главой ОП Андреем Ермаком. Делает ли это его "человеком Ермака", как считают некоторые - вопрос непростой.

Как писала "Страна", близость бывшего руководителя ФГИ к президентскому Офису - очевидна, иначе бы не Умерова бы никуда не назначали, и он бы не попал в украинскую делегацию, которая вела переговоры с Россией после полномасштабного вторжения.

Однако в политкругах есть мнение, что как раз продвижение Умерова по карьерной лестнице это, скорее, участие Запада, прежде всего - США, на которых ориентируется Умеров. И тогда понятно комплименты его кандидатуре от ядра антикоррупционных активистов, например, Виталия Шабунина, который также назвал выдвижение Умерова, "возможно, самым лучшим решением президента".

"Нужно посмотреть кого Рустем возьмет себе в заместители. Эти люди многое скажут. Понятно, что коррупция обычно не идет через самого министра. У замов лучше контроль и, соответственно, возможности", - говорит источник во фракции "Голос".

Источник в политических кругах полагает, что назначение Умерова министром обороны может оказаться знаковым, в случае, если вновь начнутся переговоры Украины и РФ.

"Главная компетенция Умерова - это очень тесные связи с Турцией и Саудовской Аравией. А эти страны, как известно, очень активно предлагают себя в роди посредников по мирному урегулированию между Украиной и Россией. Поэтому если вдруг воюющие стороны решат возобновить переговорный процесс, то Умеров в нем будет играть, безусловно, одну из ключевых ролей. Он бы играл эту роль и вообще не имея никакой должности. Но пост министра обороны ему для участия переговоров придаст особый вес", - говорит источник.