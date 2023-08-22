Подтвердился инсайд "Страны", что спустя почти полгода раздумий Венгрия одобрила назначение нового посла Украины - профессора Ужгородского национального университета и военнослужащего ВСУ Федора Шандора.

Информацию уже подтвердил украинским СМИ и сам Шандор.

Украина подала его кандидатуру еще в марте. Как мы и сообщали, в августе ее согласовала президент Венгрии Каталин Новак, а теперь и МИД страны.

В Украине Шандор стал известен как "профессор из окопа" - фотография, как он читает лекцию с фронта, разлетелась в соцсетях.

Шандор - этнический венгр, президент областной туристической организации "Закарпатье".

В 2020 году стал депутатом Закарпатского облсовета от "Слуги народа", был помощником нардепа Ореста Климпуша в 2002-2006 годах и нардепа Сергея Мошака от "Партии Регионов" в 2012-м.

Предыдущим послом в Венгрии была Людмила Непоп, ее уволили прошлым летом.

Напомним, в марте стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский хочет назначить послом в Будапеште Федора Шандора.

Также мы рассказывали, что преподаватель Ужгородского университета с помощью венгерского языка защищает на фронте радиопереговоры от перехвата неприятелем.