Президент Венгрии Каталин Новак сегодня подписала агреман для нового украинского посла Федора Шандора.

Об этом "Стране" сообщил источник в правительстве Украины.

Сейчас в Будапеште нет украинского посла, работает временный поверенный.

Подписание агремана венгерской стороной означает, что кандидатура Шандора, предложенная украинским МИДом, принята - то есть он может ехать в Будапешт и приступать к работе послом Украины.

Федор Шандор - профессор Ужгородского национального университета, доктор философских наук. В 2020 году Шандор был избран депутатом Закарпатского облсовета 8-го созыва от партии "Слуга народа". С началом полномасштабного вторжения стал бойцом 101-й Закарпатской бригады теробороны, воевал на фронте.

До 2022 года должность посла в Венгрии занимала Любовь Непоп. 9 июля 2022 года указом президента Украины она была освобождена от этой должности.

На днях мы рассказывали, что украинские дипломаты массово отказываются возвращаться в Украину после начала полномасштабного российского вторжения. С начала 2022 года из посольств Украины за границей не вернулись по меньшей мере 40-60% дипломатов.