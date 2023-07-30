В Эстонии полиция задержала бывшего российского журналиста Аркадия Бабченко. Утверждается, что Бабченко забросал яйцами стену посольства РФ.

Об этом пишет Delfi со ссылкой на пресс-службу полиции Таллинна.

"Сегодня после полуночи мужчина 1977 года рождения забросал яйцами стену посольства Российской Федерации. Мужчина был задержан на месте патрулем, против него заведено дело", - говорится в сообщении.

Как утверждает активист организации "Мирное сопротивление" Михаил Баранов, задержанный - журналист Аркадий Бабченко. Он же публикует фото с Бабченко в полицейской машине.

Накануне в Telegram-канале у Бабченко был опубликован пост в поддержку Баранова, которого задержали в Вильнюсе за хулиганство. Тот разрисовал арт-объект в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального и написал, что они с Игорем Гиркиным-Стрелковым "одного поля ягоды".

Напомним, в январе МВД РФ объявило в розыск российского журналиста Аркадия Бабченко, который долго проживал в Украине. Российские издания сообщали, что уголовная статья, по которой его ищут, связана с экстремизмом.

С 2017 года Бабченко не живет в России. Он известен своим обещанием проехаться на "Абрамсе" по центру Москвы после "победы НАТО". Журналист внесен Минюстом РФ в список иноагентов.

Также Бабченко прославился инсценировкой своей смерти, о подоплеке которой мы подробно писали.