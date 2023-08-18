Новый посол Германии в России Александер Ламбсдорф заявил о необходимости поддерживать контакты между Москвой и Берлином, несмотря на напряженность в отношениях двух стран.

Об этом дипломат заявил в видеобращении после того, как вручил копии верительных грамот в МИД РФ.

"Несмотря на то, что в связи с войной в Украине в наших отношениях существует политическая напряженность, важно поддерживать дипломатические контакты, как Россия и Германия делали это в самые сложные времена", - сказал Ламбсдорф.

Напомним, в Украине также сменился немецкий посол: Анку Фельдхузен заменил Мартин Ягер. Ранее Ягер был, помимо прочего, послом Германии в Ираке и Афганистане, представителем Федерального министерства иностранных дел и главным лоббистом автомобильной компании Daimler.

Ранее мы писали, что канцлер Германии Олаф Шольц обозначил задачу своего правительства как недопущение втягивания ФРГ в конфликт в Украине.

Также Шольц выступил за продолжение мирных переговоров об Украине и призвал не торопить его с решением о передаче Киеву ракет Taurus.