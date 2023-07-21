У Германии – новый посол в Украине. Дипломат Мартин Ягер сегодня приступит к своим обязанностям в Киеве в качестве нового посла ФРГ в Украине, заменив своего предшественника Анку Фельдхузен, пишет Die Zeit.

"Вручая верительные грамоты в МИД, 58-летний заверил Украину в «неизменной поддержке суверенитета и территориальной целостности страны». Германия также готова оказать дальнейшую военную, экономическую и гуманитарную помощь", – говорится в сообщении.

Ранее Ягер был, помимо прочего, послом Германии в Ираке и Афганистане, представителем Федерального министерства иностранных дел и главным лоббистом автомобильной компании Daimler.

На сайте посольства ФРГ в Украине послом пока значится Анка Фельдхузен, которая ранее осудила киевский марш в честь дивизии СС "Галичина".

Ранее сообщалось, что Германия намерена блокировать скорое вступление Украины в НАТО.

ФРГ и США настаивают на выполнении Киевом "Плана действий по членству", который был принят ещё в 2008 году. Он включает в себя множество шагов, которые должен сделать Киев на пути в Альянс.

Известно, что Анка Фельдхузен объяснила, почему Киев не может получить гарантии по Будапештскому меморандуму.

"Будапештский меморандум - это политическая декларация и не более, это не международный договор...То есть получить эти гарантии сегодня просто невозможно", - сказала Анка Фельдхузен.

По ее словам, в 2014 году во время начала российской агрессии в Украине никто не помнил об этом меморандуме.