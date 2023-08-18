Канцлер Германии Олаф Шольц обозначил задачу своего правительства как недопущение втягивания ФРГ в конфликт в Украине.

Об этом он заявил во время подиумной дискуссии, организованной газетой Augsburger Allgemeine.

У канцлера спросили, нет ли угрозы того, что Германия будет втянута в войну.

"Я стараюсь этого не допустить. Поэтому, например, в Украине нет и не будет немецких солдат", - ответил Шольц.

Ранее мы писали, что 31% жителей Соединенных Штатов поддерживает идею отправки американских военных для участия в войне в Украине.

Война в Украине идет уже 541-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В районе Урожайного украинские войска продвинулись на юг. При этом в Нацгвардии заявили, что россияне под Урожайным перешли в контратаку и пытаются вернуть утраченное положение. Сейчас россияне спешно укрепляют следующие линии обороны - в районе Старомлыновки. От нее открывается путь в глубь захваченных россиянами территорий в направлении к Азовскому морю.

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