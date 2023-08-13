Большинство граждан Германии назвали канцлера ФРГ Олафа Шольца слабым руководителем.

К такому выводу пришли аналитики компании Wahlen, которые провели опрос "Политический барометр" по заказу немецкого канала ZDF.

По результатам опроса лишь 21 процент населения страны убежден, что Шольц добивается своего по важным политическим вопросам. 73 процента респондентов, напротив, считают, что канцлер не склонен к этому.

Кроме того, большинство опрошенных раскритиковали манеру общения Шольца. 72 процента немцев согласились с утверждением, что канцлер чаще, чем другие политики, не дает конкретных ответов на вопросы в политических интервью. Опровергли это обвинение 19 процентов граждан.

Существует также неприятие политики федерального правительства в отношении беженцев. На вопрос, сможет ли Германия справиться с многочисленными беженцами из кризисных зон, 44 процента ответили утвердительно, а 52 процента - отрицательно.

По поводу войны против Украины мнения разделились. На вопрос, должна ли Германия настаивать на том, чтобы Украина смирилась с территориальными потерями в ходе мирных переговоров, 40 процентов респондентов ответили утвердительно, а 42 процента отрицательно.

Опрос проходил 9 и 10 августа по телефону, в нем принял участие 1061 человек.

Напомним, сегодня канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил за продолжение мирных переговоров об Украине и призвал не торопить его с решением о передаче Киеву ракет Taurus.

Ранее сообщалось, что около 75% сторонников Демократической партии США считают, что американский президент Джо Байден мало способен руководить страной в связи с преклонным возрастом. О полном доверии Байдену заявили лишь 22% демократов.