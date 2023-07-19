Внешний вид немецкого правительства обходится налогоплательщикам в огромную сумму. Общие расходы на парикмахеров, визажистов, косметологов и фотографов в федеральных министерствах в первую половину текущего года составили почти полмиллиона евро. Больше всех отличилась глава МИД Германии Анналена Бербок: за год она потратила более 135 тысяч евро.

Об этом сообщает Bild.

Газета отмечает, что в указанную сумму полмиллиона евро не включена зарплата "штатных сотрудников, предоставляющих подобные услуги" красоты и ухода.

Цифры издание взяло из "малого запроса" партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), на который на днях ответил спикер канцлера Олафа Шольца.

Согласно содержащимся в его ответе данным, с 1 января по 20 июня 2023 года "в федеральных министерствах за данные услуги внештатных сотрудников было начислено и уплачено 452 354, 30 евро". Кроме прочего в эту сумму входят "дополнительные расходы на проезд сотрудников и на использованные материалы". Дополнительные дорожные расходы на таких сотрудников во время поездок делегаций в эту сумму не включены.

В 2022 году больше всех других министров в кабинете на свою внешность истратила министр иностранных дел Бербок. Ее расходы обошлись бюджету в 136 552,50 евро. Визажистке ярой сторонницы "феминистской внешней политики" выплачивался ежемесячный гонорар в 8925 евро.

Ситуацию прокомментировал боннский правовед, профессор Кристиан Хильгрубер. Траты федеральным правительством больших сумм на свой внешний вид Хильгрубер считает "сомнительным с правовой точки зрения" и "неприглядным с политической".

"Можно посоветовать правительству в своей публичной работе придавать меньше значения внешним факторам и больше – форме и содержанию своей коммуникации", - сказал профессор.

К слову, недавно газета Tagesspiegel опубликовала разоблачительную статью о том, что бывшего канцлера Ангелу Меркель во время поездок до сих пор постоянно сопровождает внештатная "ассистентка", заботящаяся о прическе и макияже Меркель. Гонорары "ассистентки" выплачиваются из федерального бюджета.

Председатель Союза налогоплательщиков Райнер Хольцнагель заявил в интервью газете Bild, что налогоплательщикам трудно понять, почему заплаченные ими налоги должны идти на "визажистов и парикмахеров у посредственных политиков".

Поэтому эти расходы необходимо свести до абсолютного минимума, а в особых случаях политики должны оплачивать их из своего кармана!" - требует Хольцнагель.

Западные политики регулярно оказываются в центре коррупционных скандалов или скандалов по поводу сомнительной траты бюджетных средств.

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