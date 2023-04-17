Парламент Великобритании начал расследование в отношении премьера Риши Сунака из-за декларации. Расследование касается доли жены Сунака в компании, связанной с уходом за детьми.

Об этом сообщили в Офисе Сунака, пишет The Guardian.

Жена Сунака, Акшата Мурти, указана в качестве акционера Koru Kids, компании, которая поставляет услуги по уходу за детьми.

Сунак не упомянул о бизнесе жены в обновленной декларации.

Комиссар Дэниел Гринберг начал расследование в отношении премьер-министра в четверг на прошлой неделе.

Ранее в Конгрессе запросили у банков выписки счетов семьи Байденов для расследования их схем.

Также Комитет по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса США потребовал у Минфина предоставить данные о подозрительных деловых операциях семьи президента Джо Байдена.

Кроме того, Комитет по надзору выявил более полусотни стран, в которых семья американского президента Джо Байдена пыталась вести бизнес. Республиканцы заявили, что расследование будет посвящено ответу на вопросы, совершала ли семья президента США мошенничество, нарушала ли законы о коррупции и иностранных агентах, участвовала ли в сговорах с целью отмывания денег.