Комитет по надзору Палаты представителей Конгресса США запросил у крупнейших американских банков финансовые счета семьи президента Джо Байдена в рамках расследования их бизнес-деятельности.

Об этом сообщает Fox News.

Повестки с требованием предоставить финансовую документацию были направлены банкам Bank of America, Cathay Bank, JPMorgan Chase, HSBC USA N.A., а также бывшему деловому партнеру сына президента Хантера Байдена.

Ранее мы писали, что Комитет по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса США потребовал у Минфина предоставить данные о подозрительных деловых операциях семьи президента Джо Байдена.

Объявление Комитета о намерении расследовать деловые операции семьи Байденов прозвучало на фоне обнаружения в помещениях аналитического центра в Вашингтоне секретных документов, относящихся к периоду его вице-президентства.

Кроме того, Комитет по надзору выявил более полусотни стран, в которых семья американского президента Джо Байдена пыталась вести бизнес. Республиканцы заявили, что расследование будет посвящено ответу на вопросы, совершала ли семья президента США мошенничество, нарушала ли законы о коррупции и иностранных агентах, участвовала ли в сговорах с целью отмывания денег.