31% жителей Соединенных Штатов поддерживает идею отправки американских военных для участия в войне в Украине.

Таковы результаты опроса Newsweek и компании Redfield & Wilton Strategies.

При этом четверть респондентов сохраняет нейтралитет относительно этого вопроса. Против высказались 34% опрошенных.

Четверть опрошенных не определились.

Всего в онлайн-опросе, который проводился с 25 по 26 июля, приняли участие 1500 человек.

При этом ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не заинтересована в размещении иностранных войск на своей территории. По его словам, "собственных вооруженных сил Украины достаточно, вопрос лишь в конкретном современном оружии натовского образца".

Война в Украине идет уже 525-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 2 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Одним из самых активных остается Запорожское направление. РФ также продолжает попытки атаковать в Донецкой и Луганской области.

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