Президент Чехии разрешил 14 гражданам вступить в ВСУ, чтобы воевать против РФ.

Об этом сообщила представитель президента Маркета Ржегакова, пишет iRozhlas.

По информации издания, сейчас такие разрешения есть уже у 146 чехов: 132 получили разрешение от бывшего президента Милоша Земана.

Павел Петр также отклонил просьбу 8 человек вступить в ВСУ.

Согласно законодательству, гражданам Чехии запрещена служба в иностранных вооруженных силах. Если чехи присоединятся к ВСУ без необходимого разрешения от президента страны, им грозит уголовное преследование.

Они могут подать апелляцию, однако по словам пресс-секретаря президента, пока таких запросов не было.

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