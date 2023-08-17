Германия передала Украине две дополнительные пусковые установки системы ПВО IRIS-T модификации SLS.

Об этом сообщается на сайте правительства ФРГ.

Также переданы свыше 4,3 тысячи дымовых боеприпасов калибра 155 миллиметров.

По данным The Times, вокруг Киева сейчас создана самая мощная система ПВО в мире, которая включает Patriot, Nasams, немецкие IRIS-T, S-300, французские Crotale.

По данным Bild, Воздушные силы Украины переделали больше десятка советских Су-24 для запуска западных ракет.

Также мы писали, что в июне ЗРК IRIS-T, пораженная в ходе боев под Запорожьем, уцелела и продолжает работать.

Война в Украине идет уже 540-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне вчера ночью нанесли новый удар по дунайскому порту Рени - было две волны атак "Шахидами". 13 дронов были сбиты, но неустановленное их число попало в складские помещения и зернохранилища. Взрывы в Рени были видны из Румынии.

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