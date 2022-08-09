Преподаватель Ужгородского университета с помощью венгерского языка защищает на фронте радиопереговоры от перехвата неприятелем.

"Венгерский язык – лучший для шифрования на войне. Военные США во вторую мировую защищали радиопереговоры, используя язык Навахо – японцы его перевести не могли. Американский опыт переняли закарпатские воины из 68-го батальона теробороны", - подписал опубликованное с преподавателем УжНУ Федором Шандором видео боец Виктор Щадей.

Ранее российские СМИ ранее сообщали, как военные-тувинцы специально ведут переговоры на своем языке, чтобы дезориентировать ВСУ.

Как писала "Страна", в Офисе президента заявили, что Киев будет готов к переговорам после "нескольких тактических поражений" РФ. При этом новым условием Украины для переговоров является выход РФ из Крыма и Донбасса.

Тем временем война в Украине продолжается уже 167-й день. "Страна" следит за происходящим 9 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 166-го дня войны. Активизировался фронт в районе Верхнекаменского под Северском. В Авдеевке шли сильные бои. По захваченным РФ южным регионам Украины были удары "Хаймарсами". РФ заявила, что при ударе по Винницкой области 7 августа были применены самые современные российские гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Это второе известное их применение по территории Украины. Назначенный РФ "глава администрации" Запорожской области Балицкий подписал распоряжение о подготовке к "референдуму" о вхождении в состав РФ.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, что происходит на Запорожской АЭС и грозит ли Европе второй Чернобыль.