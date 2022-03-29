Украинские силы засоряют переговоры российских военных музыкой в стиле хеви-метал. Также украинские военные прослушивают радиопереговоры противника.

Об этом сообщает издание The Economist.

По данным журнала, известны истории о том, как военные РФ прибегали к использованию коммерческих раций, а украинцы перехватывали их частоты. Это может объяснить, почему российские силы кажутся плохо скоординированными, становятся жертвами засад и потеряли так много солдат, в том числе, как сообщается, семь генералов, пишет издание.

Затем эксперты The Economist разобрались, что не так с русским радио.

Современные радиостанции военного класса шифруют сигналы и меняют частоту, на которой они работают, много раз в секунду, что делает невозможным перехват их передач. Но многие российские силы общаются по незашифрованным высокочастотным (ВЧ) каналам, что позволяет любому радиолюбителю прослушивать переговоры. В российской армии есть современные технологии. В 2012 году она начала получать радиостанции "Азарт", которые имеют встроенное шифрование и могут работать на высоких частотах. Военный аналитик Томас Витингтон, специализирующийся на радиоэлектронной борьбе, говорит, что система "Азарт" кажется адекватной, хотя и уступает оборудованию, используемому НАТО. Но радиоприемников на всех не хватает. В российских новостях с энтузиазмом рассказывали о поставках нескольких сотен радиоприемников целым группам армий, состоящим из нескольких тысяч военнослужащих. По самым оптимистичным оценкам, только небольшая часть сил вторжения могла иметь радиостанции "Азарт".

Также неясно, работает ли "Азарт" так, как задумано. Разработать надежную и безопасную систему сложно. Британская армия столкнулась с проблемами совместимости и задержками со своими новыми радиостанциями Bowman в 2000-х годах, а США потратили миллиарды долларов на свою Joint Tactical Radio System, которая была разработана для замены лоскутного одеяла из разных систем. В конечном итоге части программы были отменены. Витингтон сомневается, что российская система закупок столь же эффективна, как ее западные аналоги, и уверен, что коррупция в РФ носит повсеместный характер. Проект "Азарт" сопровождался скандалом, когда выяснилось, что компоненты якобы российского производства были импортированы из Китая. Около трети от общего бюджета закупок в размере 18,5 млрд рублей (около 240 млн долларов на тот момент) якобы было растрачено.

В России есть и другие системы связи, но "Азарт" может быть с ними несовместим. Если элитное воздушные десантники имеют современные радиостанции "Азарт", то поддерживающая их артиллерия использует устаревшие системы или коммерческие комплекты, и в конечном итоге связь между ними устанавливается на незащищенных КВ. Фотографии захваченной военной техники и перехваты указывают на то, что русские используют рации Motorola, Kenwood и Baofeng.

Украинские защитники записывали российские переговоры.

"Некоторые из предполагаемых радиоперехватов звучат как украинская пропаганда. К ним относятся разговоры, в которых русские командиры сообщают, что половина их войск страдает от обморожения, что им не хватает транспорта для всех погибших или что их обстреливают дружественным огнем. Но многие кажутся настоящими. Витингтон говорит, что некоторые из них были подтверждены действиями на местах, что придает им достоверность. На одной записи слышно, как солдаты в колонне бронетехники говорят, что попали в засаду, когда их машины попали под обстрел", - пишет издание.

Есть также сообщения о том, что частоты, используемые российскими войсками, специально засорялись музыкой в ​​стиле хеви-метал или другими передачами от украинских операторов, иногда во время боя. Тем временем самолеты НАТО, летающие вблизи западных границ Украины, перехватывают радиосигналы российских войск. А Запад предоставит Украине больше оборудования для обнаружения, перехвата и подавления российских коммуникаций.

Проблемы с радио также могут косвенно влиять на гибель российских генералов. Отсутствие связи с подразделениями во время наступления вынуждает старших офицеров лично идти вперед и становиться мишенями. Так, однажды украинские силы заявили, что опознали и нашли российского генерала, которого затем убили, потому что он общался по незашифрованному каналу.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается 34-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за ситуацией на фронте, переговорами в Турции и эвакуацией из горячих точек.

Также мы анализировали главные итоги 28 марта на фронтах и в сфере дипломатии. Бои шли к югу от Изюма: войска РФ пытались открыть себе дорогу на север Донецкой области. Также россияне перешли к позиционной войне под Киевом и в Черниговской области. А в Bellingcat заявили, что трое членов делегации, присутствовавшие на переговорах между Россией и Украиной в ночь с 3 на 4 марта, "могли быть отравлены химическим оружием". Одной из жертв журналисты назвали Романа Абрамовича.

Карту вторжения, главные новости, фото и видеоматериалы смотрите в Телеграм-канале "Политика Страны".

Скачивайте также наше приложение в AppStore и Google play.

О том, что произошло на 33-й день войны в Украине, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.