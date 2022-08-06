28 июля в соцсетях было распространено видео истязаний украинского военнопленного. На нем двое людей в форме армии РФ издевались над военнопленным в украинской форме с желто-голубыми нашивками и связанными руками. Они избивали пленного и ножом кастрировали его.

В новом ролике, который распространили 29 июля, было видно, как, вероятно, те же военные выстрелили в голову мужчине в украинской форме после пыток.

The Insider утверждает, что идентифицировал одного из военных, которые пытали украинского пленного. По данным издания, это 29-летний тувинец из батальона "Ахмат" Очур-Суге Монгуш.

The Insider утверждает, что поговорил с ним.

"Он пытался отрицать свою причастность, но выдал себя, запутавшись в показаниях", – пишет издание.

Bellingcat утверждает, что ему удалось установить, что видео снимали на территории санатория "Привилегия" в Луганской области.

Война в Украине продолжается уже 163-й день. "Страна" следит за происходящим 5 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 162-го дня войны. К югу от Балаклеи Харьковской области россияне пытались наступать и прорвать оборону ВСУ. В Генштабе заявили, что на Авдеевском направлении противник активизировал штурмовые действия для вытеснения украинских войск с занятых рубежей, чтобы захватить Авдеевку и Пески. Военный эксперт Олег Жданов сказал, что РФ намерена "повторить 24 февраля" и планирует наступление минимум на четырех направлениях. Британская газета Financial Times написала, что сейчас у Украины нет даже 30% тех вооружений, которые нужны для масштабного контрнаступления, поэтому оно будет только в следующем году.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.