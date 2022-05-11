В ООН заявляют, что есть "достоверная информация" о том, что украинские силовики пытают российских военнопленных.

Об этом заявила глава Миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер, пишет The Hill.

"Мы получили достоверную информацию о пытках, жестоком обращении и содержании под стражей без связи с внешним миром со стороны ВСУ в отношении военнопленных из российских вооруженных сил и связанных с ними вооруженных групп. Мы продолжаем видеть публикацию видеороликов, демонстрирующих бесчеловечное обращение, в том числе принуждение заключенных с обеих сторон к заявлениям, извинениям и признаниям, а также другие формы унижения", - сказал Богнер.

Она заявила, что "Украина и Россия должны оперативно и эффективно расследовать все утверждения о пытках и жестоком обращении с военнопленными".

"Они также должны эффективно контролировать и давать указания своим силам, чтобы предотвратить любые дальнейшие нарушения", - добавила Богнер.

Ранее в Human Rights Watch призывали Украину не публиковать видео с военнопленными РФ.

Также сообщалось, что Кабмин выделил 44 млн гривен на содержание пленных российских военных.