Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец отреагировал на распространяемое со вчерашнего дня в сети видео с пытками украинского военнопленного.

Об этом он заявил в комментарии "Украинской правде".

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что обратился в генпрокуратуру по поводу обнародованного видео пыток российскими военными военнослужащего ВСУ. Он просит прокуратуру проверить видео и зафиксировать военное преступление, нарушающее нормы Женевской конвенции.

Также, по словам Лубинца, готовятся обращения в ООН, Европейский комитет по предотвращению пыток и Международный красный Крест.

Напомним, речь идет о видео, которое появилось в сети накануне. На нем солдат в российской форме пытает человека в форме украинского военного, а по итогу кастрирует его канцелярским ножом (позже появилась информация, что после этого пленного убили).

В России пока официально это видео и обвинения в пытках не комментировали.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 156-й день. "Страна" следит за происходящим 29 июля в обновляемом материале.

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