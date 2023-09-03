Глава канцелярии венгерского премьер-министра Гергели Гуляш заявил, что Запад должен предоставить гарантии безопасности России и отказаться от членства Украины в НАТО.

Об этом сообщает издание Hirado.

"Западный мир, поддерживающий Украину, должен предоставить гарантии безопасности России, но ни в коем случае не членство в НАТО Украине", – сказал он.

По его мнению, обеспечить продолжительный мир в Украине в долгосрочной перспективе может размещение миротворцев.

По словам Гуляша, эффективные переговоры РФ и Украины могут проходить только с участием США.

Он также считает, что Россия не представляет угрозы для Центральной Европы, поскольку армия РФ "не достигла быстрых и поразительных результатов" в войне в Украине за последние полтора года.

Кроме того, представитель венгерского правительства заявил, что Украина уже не сможет вернуть захваченные Россией территории.

Напомним, 31 августа Венгрия снова заблокировала новый транш военной помощи Украине от Европейского фонда мира.

Ранее мы писали, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не считает президента РФ Владимира Путина военным преступником.

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