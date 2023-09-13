В Венгрии заявили, что договорились с Румынией, Словакией и Болгарией не только о продлении эмбарго на украинскую сельхозпродукцию после 15 сентября, но и расширении ее перечня.

Об этом сообщил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь.

"Мы договорились с моими румынскими, словацкими и болгарскими коллегами, что если Брюссель не примет решение о продлении существующего моратория, то мы будем принимать национальные меры в индивидуальном порядке", - написал Иштван Надь.

Ранее о продлении запрета на импорт продовольствия говорила и Польша. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что они не допустят нового открытия сельскохозяйственных рынков, независимо от решения Европейского союза. При этом Польша не возражает против транзита украинского зерна через свою территорию.

Украина в таком случае грозит подать иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) по поводу компенсации ущерба за нарушение норм ГАТТ (Генерального соглашения по тарифам и торговле).

Напомним, запрет на ввоз сельхозпродукции из Украины действует в Польше, Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии, срок запрета истекает 15 сентября.