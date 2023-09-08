Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предъявил ультиматум Европейской комиссии по поводу ввоза зерна с Украины.

Он был озвучен премьером во время интервью журналистам в пятницу.

"Я сказал ясно ещё в июле после бесед с четырьмя другими странами, которые граничат с Украиной: мы не допустим нового открытия сельскохозяйственных рынков, независимо от решения Европейского союза", — заявил Моравецкий.

Также он обратился к польским аграриям.

"Дорогие фермеры! Или Европейская комиссия выполнит наше пожелание, послушает наш голос и с 15 сентября далее введет запрет ввоза четырех видов зерна на территорию Европейского союза, или мы реализуем этот шаг сами. Я еще раз говорю ясно: для нас наиважнейшим является интерес польского фермера. Поэтому или Европейская комиссия в следующую среду примет решение о дальнейшем запрете ввоза, или мы сами продлим этот запрет ввоза на территорию Польской республики", — заверил он.

При этом Моравецкий отметил, что Польша не возражает против транзита украинского зерна через свою территорию.

"Мы говорим "да" экспорту через территорию Польши, мы говорим "да" транзиту через территорию Польши, мы говорим "нет" дестабилизации польского сельскохозяйственного рынка", — подчеркнул премьер.

Напомним, пять стран Евросоюза хотят продлить запрет на ввоз украинской агропродукции с середины сентября.

Как мы сообщали, Владимир Зеленский пригрозил подать иск в арбитражный суд из-за ограничений экспорта украинского зерна.