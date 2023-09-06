Министерство иностранных дел РФ заявило, что Россия и Турция достигли принципиальной договорённости о поставке одного миллиона тонн зерна. В ближайшее время начнётся проработка технических деталей.

Об этом сообщила пресс-служба российского дипломатического ведомства.

"В ближайшее время уже вступим в рабочие контакты со всеми сторонами для отработки всех технических аспектов схемы таких поставок", - заявили в министерстве.

В МИД РФ добавили, что сторонам предстоит рассмотреть еще несколько вопросов, которые касаются логистики, финансов, маршрутов и стран назначения.

Напомним, 4 сентября в Сочи прошли переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и главы Кремля Владимира Путина - в том числе по зерновому вопросу. Сообщалось, что стороны не договорились о возобновлении зерновой сделки.

Путин повторил позицию, что Россия вернётся в сделку только после выполнения ее условий касательно снятия санкций, мешающих экспорту российского продовольствия и удобрений.

В середине августа мы писали, что Россия, Турция и Катар готовят новое соглашение взамен зерновой сделки. Предлагалось поставлять российское зерно в бедные страны, в основном в Африку.